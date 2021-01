Fernando Torres | la nuova vita del Niño | l’ex Milan sarà l’allenatore dell’Atletico Madrid B

Leggi su mediagol

(Di domenica 17 gennaio 2021)-Atletico: un binomio destinato a perdurare nel tempo.Liga, l’Atleticosupera il Siviglia: colchoneros sempre più primi, insegue il Real. La classifica aggiornataElha fatto la storia dei Colchoneros da calciatore ed adesso il club biancorosso ha dato la possibilità all'exdi iniziare la sua carriera da allenatore presso la squadra B dell'Atletico, di cui faceva già parte come membro dello staff tecnico. La seconda rosa del club di Enrique Cerezo milita in Segunda Division B, terza seria del calcio spagnolo. Pertanto, per l'ex attaccante del Chelsea potrebbe essere una grande opportunità per iniziarsi ad affacciarsi a questo mondo da un'altra prospettiva.ha iniziato la sua ...