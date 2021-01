Federica Pellegrini ha un brutto segno vicino all’inguine: “Saranno dolori” (Di domenica 17 gennaio 2021) Federica Pellegrini mostra su instagram una foto particolare, in cui mostra un brutto segno vicino all’inguine: cosa le sarà successo? Da pochissimo, è apparso uno scatto particolare sul suo profilo instagram, Federica Pellegrini ha voluto mostrare a tutti quanto accaduto. Vi chiederete certamente cosa sia potute succedere, beh, ve lo sveliamo a breve. Il tutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 gennaio 2021)mostra su instagram una foto particolare, in cui mostra un: cosa le sarà successo? Da pochissimo, è apparso uno scatto particolare sul suo profilo instagram,ha voluto mostrare a tutti quanto accaduto. Vi chiederete certamente cosa sia potute succedere, beh, ve lo sveliamo a breve. Il tutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

olympicswim1 : RT swimswamnews: Meeting Ginevra Federica Pellegrini In Acqua Nei 200 Stile Libero - SwimSwam_Italia : Meeting Ginevra Federica Pellegrini In Acqua Nei 200 Stile Libero - swimswamnews : Meeting Ginevra Federica Pellegrini In Acqua Nei 200 Stile Libero - michespo72 : Sara Simeoni o Valentina Vezzali e anche se mi è antipatica Federica Pellegrini - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #FedericaPellegrini #NicolòMartinenghi Nuoto, Federica Pellegrini e Nicolò Martinenghi illumina… -