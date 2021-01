Fauci "Farmacie luoghi ideali per vaccino Covid"/ Zampa "Serve medico e zona per..." (Di domenica 17 gennaio 2021) Anthony Fauci su Farmacie per vaccino Covid: "luoghi ideali". E Sandra Zampa: "Con Legge di Bilancio previsto coinvolgimento, ma Serve medico e zona post inoculazione" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021) Anthonysuper: "". E Sandra: "Con Legge di Bilancio previsto coinvolgimento, mapost inoculazione"

Roma, 17 gen 21:09 - (Agenzia Nova) - Le farmacie, come sostiene anche il presidente eletto Joe Biden, rappresentano uno dei "luoghi ideali" attraverso cui implementare la campagna vaccinale. Lo ha ...

Covid: Fauci, vaccinazioni sono tra processi più sicuri in medicina

I processi vaccinali sono tra gli interventi "più sicuri che si fanno in medicina" e i numeri fin qui registrati non consentono di parlare di rischi per i farmaci contro il nuovo coronavirus. Lo ha ...

