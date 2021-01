Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis: al via le riprese del film Ghiaccio (Di domenica 17 gennaio 2021) Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, via alle riprese del film “Ghiaccio”. “Inizieremo a dar vita al pugile che sognavo da bambino”. Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis annunciano l’inizio delle riprese del film Ghiaccio di cui hanno scritto la sceneggiatura e di cui saranno registi. Una grande prova per entrambi, ma anche la possibilità L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 17 gennaio 2021)De, via alledel”. “Inizieremo a dar vita al pugile che sognavo da bambino”.Deannunciano l’inizio delledeldi cui hanno scritto la sceneggiatura e di cui saranno registi. Una grande prova per entrambi, ma anche la possibilità L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RadioGemini1 : Ora in onda: Fabrizio Moro - Portami via - _apartete : RT @Valeria_B_: Fabrizio Moro, sei l'esempio vivente che non è mai troppo tardi per inseguire e realizzare un sogno. - dimmichecredi : RT @Valeria_B_: Fabrizio Moro, sei l'esempio vivente che non è mai troppo tardi per inseguire e realizzare un sogno. - Valeria_B_ : Fabrizio Moro, sei l'esempio vivente che non è mai troppo tardi per inseguire e realizzare un sogno. - _luciblu : Ma quanto è bella 'Respiro' di Fabrizio Moro? Fino a poco tempo fa neanche conoscevo questa meraviglia. -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Moro Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis: al via le riprese del film Ghiaccio CheDonna.it Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis: al via le riprese del film Ghiaccio

Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, via alle riprese del film “Ghiaccio”. “Inizieremo a dar vita al pugile che sognavo da bambino”. Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis annunciano l’inizio delle ...

Magazzini Musicali: Cara e Fabrizio Moro tra gli ospiti della terza puntata

Magazzini Musicali è in programmazione su Rai 2 il sabato pomeriggio alle ore 15.30 e in replica il martedì in seconda serata ...

Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, via alle riprese del film “Ghiaccio”. “Inizieremo a dar vita al pugile che sognavo da bambino”. Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis annunciano l’inizio delle ...Magazzini Musicali è in programmazione su Rai 2 il sabato pomeriggio alle ore 15.30 e in replica il martedì in seconda serata ...