F1, UFFICIALE: Davide Brivio sarà il direttore sportivo dell'Alpine (Di domenica 17 gennaio 2021) Mancava solo l'ufficialità e ora anche quella è arrivata: Davide Brivio sarà il direttore sportivo dall'Alpine F1 Team, nuova denominazione della scuderia della Renault che si cimenterà nel Mondiale 2021 di F1. Lo ha annunciato il team francese con una nota stampa in cui si è precisato il ruolo dell'ex Team Manager di Yamaha (vittorioso con Valentino Rossi) e di Suzuki (tra gli artefici del successo iridato dello spagnolo Joan Mir in MotoGP l'anno scorso). Le responsabilità di Brivio, poi, nel team saranno spiegate in maniera precisa in un secondo momento. "Il team Alpine F1 è lieto di confermare che Davide Brivio rafforzerà la sua squadra in vista della stagione 2021 del Mondiale di F1. Davide si unisce al Team Alpine F1 con una vasta ...

