Evaso un detenuto dal carcere romano di Rebibbia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Undaldia Roma. Secondo quanto si è appreso, l’allarme è scattato intorno alle 17 e sono state avviate battute di ricerche delle forze dell’ordine ad ampio raggio. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di un uomo italiano di 41 anni. Tra i primi a commentare la notizia Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria: Questa ennesima evasione mette a nudo tutte le criticità di un sistema carcerario sempre più in difficoltà sia per la naturadelle strutture sia per le gravi carenze organiche e di sistemi di allarmeadeguati. È sicuramente necessario investire in nuove strutture enell’assunzione di personale della polizia penitenziaria. I Governinell’ultimo decennio hanno investito cifre insignificanti e questo di oggi neè il risultato concreto”, ...