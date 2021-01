Etro porta una ventata di speranza e ottimismo nella sfilata uomo autunno-inverno 2021

Leggi su gqitalia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, zona Tortona, in uno spazio industriale completamente vuoto, c'è solo il sole quasi accecante che entra invadente dalle grandi vetrate, sfila la collezioneper il prossimo. Uno show che inizialmente era previsto in presenza, ma che all'ultimo, per ovvie ragioni di sicurezza, si è svolto a porte chiuse. Ed è proprio quella luce naturale, incontrollabile a dare il senso a una collezione che si dichiara piena die fiducia per il futuro prossimo. Non a caso le prime sei uscite sono di un giallo intenso, proprio come il sole che sorge e si irradia. Kean, il direttore creativo della linea, abbraccia uno spirito ottimista e gioioso per dare vita a una collezione che inaugura un nuovo capitolo per il brand e ne cerca di ...