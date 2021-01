"Essere sua madre? Un danno alla mia credibilità": il clamoroso sfogo della mamma di Chiara Ferragni (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella buona e nella cattiva sorte non è solo la formula che si recita ai matrimoni. Come quello che ha visto unire sua figlia, Chiara Ferragni, e Fedez nel 2018. È anche il titolo del nuovo thriller firmato Marina Di Guardo, mamma della potente influencer. «Il romanzo, pubblicato da Mondadori, racconta di Irene, giovane illustratrice di talento vittima di un marito geloso, Gianluigi», mi racconta ancora Diego Paura, grande critico letterario di Napoli. La donna vive da anni ostaggio di un uomo ossessivo e violento, da cui ha avuto la piccola Arianna. Irene è convinta, come tante altre vittime di violenza domestica, di meritarsi la semi-segregazione a cui lui la costringe a forza di minacce e lividi. All'indomani dell'ennesimo litigio, grazie al sostegno di Alice - l'amica d'infanzia che vive a Londra - Irene trova il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella buona e nella cattiva sorte non è solo la formula che si recita ai matrimoni. Come quello che ha visto unire sua figlia,, e Fedez nel 2018. È anche il titolo del nuovo thriller firmato Marina Di Guardo,potente influencer. «Il romanzo, pubblicato da Mondadori, racconta di Irene, giovane illustratrice di talento vittima di un marito geloso, Gianluigi», mi racconta ancora Diego Paura, grande critico letterario di Napoli. La donna vive da anni ostaggio di un uomo ossessivo e violento, da cui ha avuto la piccola Arianna. Irene è convinta, come tante altre vittime di violenza domestica, di meritarsi la semi-segregazione a cui lui la costringe a forza di minacce e lividi. All'indomani dell'ennesimo litigio, grazie al sostegno di Alice - l'amica d'infanzia che vive a Londra - Irene trova il ...

Ultime Notizie dalla rete : Essere sua Chiara Ferragni, il clamoroso sfogo della mamma: "Essere sua madre? Un danno alla mia credibilità" LiberoQuotidiano.it Pioli: "Theo e Calha assenze pesanti, ma siamo pronti. Ibra c'è, e sul mercato..."

Il tecnico dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa delle tante assenze in vista del Cagliari: "Il tipo di stagione purtroppo è questo. Le criticità possono arrivare da un momento all’altro" ...

Bertoli risponde ai docenti: "Ho chiesto di farvi vaccinare ma per ora mi è stato detto di no, cos' come per i test"

Il Consigliere di Stato: "Accenna all'empatia, penso che essa debba essere reciproca e una parolina di riconoscimento al lavoro che sto facendo dal 2011 a favore de La Scuola che verrà non guasterebbe ...

