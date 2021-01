Esonero Giampaolo: il tecnico sempre più vicino all’addio. Le ultime (Di domenica 17 gennaio 2021) Esonero Giampaolo: il tecnico è sempre più vicino all’addio alla panchina granata. Decisione ufficiale nelle prossime ore Il Torino è sempre più convinto ad esonerare Marco Giampaolo. Il tecnico, dopo il deludente 0-0 contro lo Spezia, è a un passo dall’addio alla panchina granata: Cairo sta decidendo in queste ore il futuro del suo allenatore. Leonardo Semplici, Davide Nicola, Roberto Donadoni e Moreno Longo: questi i nomi accreditati per raccogliere l’eredità di Giampaolo al Toro. Attesa una decisione ufficiale nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021): ilpiùalla panchina granata. Decisione ufficiale nelle prossime ore Il Torino èpiù convinto ad esonerare Marco. Il, dopo il deludente 0-0 contro lo Spezia, è a un passo dalla panchina granata: Cairo sta decidendo in queste ore il futuro del suo allenatore. Leonardo Semplici, Davide Nicola, Roberto Donadoni e Moreno Longo: questi i nomi accreditati per raccogliere l’eredità dial Toro. Attesa una decisione ufficiale nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

