Esclusiva: la Reggina cerca due punte, si avvicina anche Petrelli (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli infortuni a Charpentier e Rivas, l’addio già certificato di Lafferty e quello probabile di Vasic portano la Reggina a cercare due attaccanti. Vi abbiamo già detto di Pietro Iemmello, contratto in scadenza nel 2022, di proprietà del Benevento e in prestito al Las Palmas: è lui la prima scelta con la concorrenza del Frosinone che la Reggina spera di battere. Ma arriverà un’altra punta centrale, il club amaranto è molto vicino a Elia Petrelli, classe 2001, finito al Genoa dalla Juve nell’ambito dell’operazione Rovella. Capitolo Matteo Tramoni: l’esterno francese aveva dato il via libera venerdì, poi ha comunicato di volerci riflettere ancora, il Cagliari è già d’accordo da un pezzo. Ma la Reggina non aspetterà a lungo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli infortuni a Charpentier e Rivas, l’addio già certificato di Lafferty e quello probabile di Vasic portano lare due attaccanti. Vi abbiamo già detto di Pietro Iemmello, contratto in scadenza nel 2022, di proprietà del Benevento e in prestito al Las Palmas: è lui la prima scelta con la concorrenza del Frosinone che laspera di battere. Ma arriverà un’altra punta centrale, il club amaranto è molto vicino a Elia, classe 2001, finito al Genoa dalla Juve nell’ambito dell’operazione Rovella. Capitolo Matteo Tramoni: l’esterno francese aveva dato il via libera venerdì, poi ha comunicato di volerci riflettere ancora, il Cagliari è già d’accordo da un pezzo. Ma lanon aspetterà a lungo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

