“Era un angelo in grado di sciogliere i cuori di tutti” | il drammatico tributo della famiglia di una neonata britannica uccisa

Nel Regno Unito, una famiglia dal cuore spezzato ha reso omaggio alla loro figlia, definendola "semplicemente perfetta", dopo che pochi giorni fa è stata uccisa a pochi giorni dalla sua nascita. Felicity-May Harvey, di Heywood, Greater Manchester, era un "angelo prezioso", capace di "sciogliere i cuori di tutti coloro che l'hanno incontrata". Le indagini della polizia sul caso La polizia è stata chiamata a indagare in seguito alla preoccupazione della famiglia, per la scomparsa della neonata, poco prima delle 18.30 dell'8 gennaio. Un uomo di 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo la morte della neonata in ospedale.

Sono trascorsi già dieci giorni da quando non si hanno più notizie di Angelo Ferrante, un pensionato di 77 anni, scomparso nelle campagne di Bernalda nella giornata del 6 gennaio. L'uomo era uscito di ...

La sfida di D’Angelo «Brescia molto forte ma noi siamo carichi Ce la giocheremo»

L’allenatore è contento degli arrivi di Gori e Marsura «E Varnier è a disposizione anche per giocare dall’inizio» ...

