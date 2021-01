È morto Phil Spector, il produttore che ha inventato il "wall of sound" (Di domenica 17 gennaio 2021) Addio a Phil Spector il leggendario produttore musicale americano che aveva reinventato il sound del rock e del pop. Spector ha lavorato, tra gli altri, con i Beatles, George Harrison, John Lennon, Ike & Tina Turner, i Ramones e Leonard Cohen. Il producer ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in carcere in quanto condannato per omicidio di secondo grado per la morte della modella Lara Clarkson nella sua abitazione. Stando alle prime notizie sarebbe deceduto a 81 anni per le complicazioni dovute al Covid 19. Nel 1970, il manager dei Beatles lo invitò in Inghilterra dove produsse il singolo solista di John Lennon, Instant Karma. Subito dopo si mise al lavoro con i Beatles sulle canzoni di Let It Be che arricchì a modo suo utilizzando archi e coriste. Grazie ance a quegli ... Leggi su panorama (Di domenica 17 gennaio 2021) Addio ail leggendariomusicale americano che aveva reildel rock e del pop.ha lavorato, tra gli altri, con i Beatles, George Harrison, John Lennon, Ike & Tina Turner, i Ramones e Leonard Cohen. Il producer ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in carcere in quanto condannato per omicidio di secondo grado per la morte della modella Lara Clarkson nella sua abitazione. Stando alle prime notizie sarebbe deceduto a 81 anni per le complicazioni dovute al Covid 19. Nel 1970, il manager dei Beatles lo invitò in Inghilterra dove produsse il singolo solista di John Lennon, Instant Karma. Subito dopo si mise al lavoro con i Beatles sulle canzoni di Let It Be che arricchì a modo suo utilizzando archi e coriste. Grazie ance a quegli ...

