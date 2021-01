Domenica Live, nuovi retroscena su Walter Zenga e i figli Andrea e Nicolò: “mio padre mi ha bloccato su Instagram” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembra che nella famiglia Zenga ci siano alcuni problemi irrisolti. Tutto è nato con l’entrata di Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip. Incalzato da Alfonso Signorini, il ragazzo ha ammesso che ha sempre sentito la mancanza di suo padre, l’allenatore Walter Zenga. Secondo il giovane infatti, Walter sarebbe stato assente e non presente nei momenti fondamentali della sua vita. A difendere Zenga senior è intervenuto Biagio D’Anelli, che ha inizialmente accusato i figli dell’uomo, Andrea e Nicolò, di aver studiato un copione, smentendo le loro versioni dei fatti. Oggi, a Domenica Live, D’Anelli ha rivelato che in realtà lui parla a nome di ... Leggi su trendit (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembra che nella famigliaci siano alcuni problemi irrisolti. Tutto è nato con l’entrata dinella casa del Grande Fratello Vip. Incalzato da Alfonso Signorini, il ragazzo ha ammesso che ha sempre sentito la mancanza di suo, l’allenatore. Secondo il giovane infatti,sarebbe stato assente e non presente nei momenti fondamentali della sua vita. A difenderesenior è intervenuto Biagio D’Anelli, che ha inizialmente accusato idell’uomo,, di aver studiato un copione, smentendo le loro versioni dei fatti. Oggi, a, D’Anelli ha rivelato che in realtà lui parla a nome di ...

