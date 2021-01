Domenica In, Mara Venier in lacrime: “Ho avuto paura” (Di domenica 17 gennaio 2021) Domenica In, impossibile trattenere le lacrime per Mara Venier davanti allo spot di Giuseppe Tornatore per la campagna pro vaccino anti-Covid-19. Mara Venier ospita a Domenica In il commissario Arcuri e il regista Premio Oscar 1990 Giuseppe Tornatore che ha firmato tre spot per la campagna che invita gli italiani a vaccinarsi. Con loro anche Gina Lollobrigida che domani sarà vaccinata contro il Covid-19. Il primo dei tre spot è stato mandato in onda nel talk di Mara Venier e per la conduttrice è stato davvero impossibile trattenere l’emozione. Ecco cosa è successo nel corso della diretta di oggi. LEGGI ANCHE>>>“Siamo in onda?”, Domenica In: Mara Venier ... Leggi su chenews (Di domenica 17 gennaio 2021)In, impossibile trattenere leperdavanti allo spot di Giuseppe Tornatore per la campagna pro vaccino anti-Covid-19.ospita aIn il commissario Arcuri e il regista Premio Oscar 1990 Giuseppe Tornatore che ha firmato tre spot per la campagna che invita gli italiani a vaccinarsi. Con loro anche Gina Lollobrigida che domani sarà vaccinata contro il Covid-19. Il primo dei tre spot è stato mandato in onda nel talk die per la conduttrice è stato davvero impossibile trattenere l’emozione. Ecco cosa è successo nel corso della diretta di oggi. LEGGI ANCHE>>>“Siamo in onda?”,In:...

