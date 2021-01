Domenica In, attimi concitati per Mara Venier: l’imprevisto con Katia Ricciarelli (Di domenica 17 gennaio 2021) Momenti concitati a Domenica In, con Mara Venier al centro di un piccolo intoppo nel corso dell’intervista a Katia Ricciarelli. Al momento di porgere il regalo alla cantante lirica per il suo 75° compleanno, la conduttrice lo lascia cadere rovinosamente a terra. “Ho rotto tutto“, il commento della ‘zia d’Italia’ fra le risate. Domenica In: piccolo intoppo in studio Puntata di Domenica In all’insegna dei festeggiamenti quella andata in onda oggi. Mara Venier, infatti, ha voluto ospitare nell’odierno appuntamento la grande amica Katia Ricciarelli. La cantante lirica, infatti, compie 75 anni domani e per lei la conduttrice ha pensato ad una sorpresa speciale. Oltre alla tradizionale ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021) MomentiIn, conal centro di un piccolo intoppo nel corso dell’intervista a. Al momento di porgere il regalo alla cantante lirica per il suo 75° compleanno, la conduttrice lo lascia cadere rovinosamente a terra. “Ho rotto tutto“, il commento della ‘zia d’Italia’ fra le risate.In: piccolo intoppo in studio Puntata diIn all’insegna dei festeggiamenti quella andata in onda oggi., infatti, ha voluto ospitare nell’odierno appuntamento la grande amica. La cantante lirica, infatti, compie 75 anni domani e per lei la conduttrice ha pensato ad una sorpresa speciale. Oltre alla tradizionale ...

