Domenica IN anticipazioni 17 gennaio 2021 | tutti gli ospiti di Mara Venier

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 17 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata diIN del 17? Ci aspettano come sempre grandi risate, momenti di emozioni e anche tanta informazione. In compagnia divivremo un altro lungo pomeriggio in diretta conIN egliche arriveranno nella puntata di oggi del programma di Rai 1. Non ci resta che scoprire tutto quello che succederà proprio nella puntata di oggi di unaIN trasmessa nel giorno in cui, si torna con l’Italia a colori. Tante restrizioni tra regioni arancioni e rosse e più persone davanti alla tv vista anche l’ondata di freddo che ha colpito la nostra Italia. Ma torniamo alleper la puntata diIN di oggi. Eccole ...