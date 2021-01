Diverso da chi? – Il libro di Nicolò Cafagna: “Uso l’ironia per abbattere il pietismo. Il Covid? Mi sono mancate le visite degli amici” (Di domenica 17 gennaio 2021) Raccontare la propria condizione di persona con disabilità motoria grave con ironia e voglia di illustrare le tante difficoltà implacabili della malattia, ma anche le opportunità, ricchezze, riflessioni sulle proprie debolezze senza mai cadere nel pietismo e vittimismo. Questo è l’intento di Nicolò Cafagna, giornalista e anche blogger de ilfattoquotidiano.it, che nel libro intitolato “Diverso da chi? Storie a rotelle e ironia senza freni” parla della sua esistenza dalla particolare prospettiva della distrofia muscolare di Duchenne, che l’autore chiama “la francesina”. Cafagna sottolinea che la finalità del testo, prenotabile contattando la casa editrice Anankelab o scrivendo direttamente a nCafagna@yahoo.it, è quella di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Raccontare la propria condizione di persona con disabilità motoria grave con ironia e voglia di illustrare le tante difficoltà implacabili della malattia, ma anche le opportunità, ricchezze, riflessioni sulle proprie debolezze senza mai cadere nele vittimismo. Questo è l’intento di, giornalista e anche blogger de ilfattoquotidiano.it, che nelintitolato “da? Storie a rotelle e ironia senza freni” parla della sua esistenza dalla particolare prospettiva della distrofia muscolare di Duchenne, che l’autoreama “la francesina”.sottolinea che la finalità del testo, prenotabile contattando la casa editrice Anankelab o scrivendo direttamente a n@yahoo.it, è quella di ...

fattoquotidiano : Diverso da chi? – Il libro di Nicolò Cafagna: “Uso l’ironia per abbattere il pietismo. Il Covid? Mi sono mancate le… - CasaLettori : RT @angela_372: C'è un abbraccio diverso: quello di chi ti stringe forte al suo cuore. Un abbraccio che non sempre consiste nell'avere into… - CinziaEmanuelli : @sarabanda_ Però per ItaliaViva è diverso perché il ritiro delle ministre è stata una scelta e non una situazione s… - Christianzu76 : @GiuseppePalma78 Chi è stato bloccato per aver espresso un pensiero diverso? Chi??? Porca puttana! - magnigiancarlo3 : @P_M_1960 @giusepp27628824 Lei finge di non ricordare che chi votò quel PD aveva un’unica motivazione, ossia perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Diverso chi Diverso da chi? – Il libro di Nicolò Cafagna: “Uso l’ironia per abbattere il pietismo Il Fatto Quotidiano "Le scuole vanno riaperte, chi decide diversamente se ne assume responsabilità"

Le scuole vanno dunque riaperte e, sottolineano ancora gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, “se ne assume la responsabilità”. “Il ministro della Salute Roberto Speranz ...

Chi è Katia Ricciarelli vita privata e carriera: tutto sulla nota cantate italiana

Chi è Katia Ricciarelli età, altezza, peso, carriera, marito e figli: tutto sull'ospite di oggi di "Domenica In" su Rai 1 con Mara Venier ...

Le scuole vanno dunque riaperte e, sottolineano ancora gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, “se ne assume la responsabilità”. “Il ministro della Salute Roberto Speranz ...Chi è Katia Ricciarelli età, altezza, peso, carriera, marito e figli: tutto sull'ospite di oggi di "Domenica In" su Rai 1 con Mara Venier ...