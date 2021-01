Dito Medio dell’Inviata de La Vita in Diretta, Alberto Matano Spiega Tutto (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel corso di un collegamento nella trasmissione “La Vita in Diretta” la giornalista sul campo si è resa protagonista di un episodio diventato un piccolo caso. L’inviata stava intervistando Don Umberto Bonincontro, parroco di Scicli, accusato di essersi vaccinato contro il Covid grazie alle sue conoscenze. Il prete ha dichiarato di aver utilizzato, dietro Diretta Leggi su youreduaction (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel corso di un collegamento nella trasmissione “Lain” la giornalista sul campo si è resa protagonista di un episodio diventato un piccolo caso. L’inviata stava intervistando Don Umberto Bonincontro, parroco di Scicli, accusato di essersi vaccinato contro il Covid grazie alle sue conoscenze. Il prete ha dichiarato di aver utilizzato, dietro

Sonoilsoldato : @AngeloCGI @MoriMrc Con tanto di dito medio accanto. - hgraph7 : @cicciogia Fagli il dito medio - AgostinoBianchi : O il dito medio o mostrano il sedere o insultano.. . - zaynluvs_ : @FEaRLEsSxeR non hai fatto il dito medio HAH - Thalia42653919 : The Italian culture is mostrare il dito medio appena ti riprendono -