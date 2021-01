Diretta Sassuolo Parma/ Streaming video tv: derby emiliano al Mapei (Serie A) (Di domenica 17 gennaio 2021) Diretta Sassuolo Parma Streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie A, squadre in campo al Mapei Stadium. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata diA, squadre in campo alStadium.

ParmaLiveTweet : Sassuolo-Parma, gara in diretta esclusiva su DAZN. I dettagli - EleEsse77 : RT @Marko_67: @FmMosca @armandosiri @gparagone alla Filetteria qua a Sassuolo. Ha fatto anche una diretta con oltre 500.000 visualizzazioni… - ClaraPorta4 : RT @JWS_Italia: Di nuovo #SerieAFemminile. Ultima giornata di andata. Oggi comincia il Milan (12:30, vs. Hellas Verona) e dopo tocca al Sas… - EmpoliCalcio : ? Riparte oggi la #SerieAFemminile: alle 14.30 le Azzurre di mister Spugna saranno di scena allo stadio Enzo Ricci… - LucaCisternino1 : RT @TIM_Official: Dopo la sosta invernale, la #SerieAFemminile #TIMVISION torna in campo per l'11ª giornata. ? Non perderti il match #Sassu… -