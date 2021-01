Diretta Pescara-Cremonese dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 17 gennaio 2021) Pescara - Pescara-Cremonese , oggi in scena all'Adriatico alle 15, è senz'altro uno scontro salvezza. Gli uomini di Roberto Breda , al quindicesimo posto con 16 punti, non potranno contare su gli ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021), oggi in scena all'Adriatico alle 15, è senz'altro uno scontro salvezza. Gli uomini di Roberto Breda , al quindicesimo posto con 16 punti, non potranno contare su gli ...

sportli26181512 : Diretta Pescara-Cremonese dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live la partita su… - laprovinciacr : #SerieB Pescara - #Cremonese diretta ore 15 - emen_risso : ???? La nota lieta della giornata, per quanto mi riguarda, è il 2/2 del CDM nel curioso back-to-back contro Pescara (… - lamentocontinuo : Emittente abruzzese fa un video in diretta al centro di Pescara ora: pieno di gente. - GiusvaPulejo : @divanauta Amaranto a ridosso della zona playout, a un tiro di schioppo dalla retrocessione diretta. Domani Pescara… -