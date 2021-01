Diretta/ Perugia Feralpisalò (risultato 1-1) streaming video tv: pari di Minesso (Di domenica 17 gennaio 2021) Diretta Perugia Feralpisalò streaming video tv: risultato live 1-1, intervallo. pari di Minesso dopo che Ceccarelli aveva sbloccato la partita. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)tv:live 1-1, intervallo.didopo che Ceccarelli aveva sbloccato la partita.

RaiSport : #Pallavolo maschile I block devils scendono in campo contro i ragazzi di coach Piazza ?? #Perugia - #Milano in dire… - poemofyuki : RT @PowervolleyMI: ??? l LIVE MATCH ? Il match delle h 18 Perugia - Milano sarà visibile in diretta tv su Raisport, canale 57 del DDT e su h… - yoshidao2 : RT @PowervolleyMI: ??? l LIVE MATCH ? Il match delle h 18 Perugia - Milano sarà visibile in diretta tv su Raisport, canale 57 del DDT e su h… - TifoGrifo : #Perugia-#Feralpisalò seguila su - OrobicaCF : Cominciata!! Orobica - Perugia, buona visione a tutti in diretta sul nostro canale Youtube ????????????? -