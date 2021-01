DIRETTA/ Palermo Virtus Francavilla (risultato 1-1) streaming: pareggia Castorani! (Di domenica 17 gennaio 2021) DIRETTA Palermo Virtus Francavilla: streaming video e tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, per la 19^ giornata di Serie C girone C. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)video e tv, orario, quote, probabili formazioni elive della partita, per la 19^ giornata di Serie C girone C.

zazoomblog : LIVE – Palermo-Virtus Francavilla 1-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Palermo-Virtus #Francavilla #Serie - siciliafeed : Palermo-Virtus Francavilla, rosanero vicini al gol con Valente: la diretta - zazoomblog : LIVE – Palermo-Virtus Francavilla 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Palermo-Virtus #Francavilla #Serie - infoitsport : Palermo - Virtus Francavilla: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio - infoitsport : Diretta/ Palermo Virtus Francavilla (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! -