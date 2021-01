Diretta/ Juve Stabia Ternana (risultato finale 0-3): fere segnale verso la Serie B (Di domenica 17 gennaio 2021) Diretta Juve Stabia Ternana streaming video tv: risultato finale 0-3, Peralta grande protagonista con un gol e due assist per le reti di Suagher e Vantaggiato. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)streaming video tv:0-3, Peralta grande protagonista con un gol e due assist per le reti di Suagher e Vantaggiato.

tuttosport : Diretta #Inter-#Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming?? - zazoomblog : LIVE – Juve Stabia-Ternana 0-1 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Stabia-Ternana #Serie #2020-2021:… - ilbianconerocom : OR torna LIVE: domani in diretta alle 18, tutto sul post #Inter-#Juve con #Brambati - zazoomblog : DIRETTA JUVE STABIA TERNANA- Video steraming tv: umbri in vantaggio nei precedenti - #DIRETTA #STABIA #TERNANA-… - UgoBaroni : RT @tuttosport: Diretta #Inter-#Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming?? -