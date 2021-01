Dichiarazioni post Napoli-Fiorentina 6-0: le parole degli allenatori (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Napoli ha nettamente battuto la Fiorentina per 6 a 0, in occasione della 18a giornata di Serie A. I due allenatori, hanno rilasciato ai microfoni di DAZN le consuete Dichiarazioni post Napoli-Fiorentina 6-0. Dichiarazioni post Napoli-Fiorentina 6-0: le parole di Gattuso Il tecnico partenopeo, Gennaro Gattuso ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post partita: “Sembra una partita facile a vedere il risultato ma non lo è stata, ricordo una grande parata di Ospina sull’1-0. Abbiamo fatto una grandissima partita è vero, ci teniamo questa prestazione e speriamo di replicarla mercoledì in Supercoppa. Demme ci ha dato grandissimo equilibrio. Abbiamo fatto 50 gol ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilha nettamente battuto laper 6 a 0, in occasione della 18a giornata di Serie A. I due, hanno rilasciato ai microfoni di DAZN le consuete6-0.6-0: ledi Gattuso Il tecnico partenopeo, Gennaro Gattuso ha parlato così ai microfoni di DAZN nelpartita: “Sembra una partita facile a vedere il risultato ma non lo è stata, ricordo una grande parata di Ospina sull’1-0. Abbiamo fatto una grandissima partita è vero, ci teniamo questa prestazione e speriamo di replicarla mercoledì in Supercoppa. Demme ci ha dato grandissimo equilibrio. Abbiamo fatto 50 gol ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI #RomaInter, l'analisi di Antonio #Conte a fine partita ??? #FORZAINTER ???? - MoliPietro : Dichiarazioni post Napoli-Fiorentina 6-0: le parole degli allenatori - chicco288 : RT @junews24com: Zauli: «Buona prestazione, soddisfazione per i ragazzi da Pirlo» - - chicco288 : RT @junews24com: Guarino: «Mancata un po' di cattiveria ma poi è venuta fuori la qualità» - - LorenzoLiguori_ : @GaudericoPrimo stanno prenotando il ristorante per fare il vertice di mercato, non puo chiaramente perdere tempo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazioni post Le dichiarazioni post partita di Torino-Spezia dei protagonisti - Periodico Daily - Notizie Make America Great Again in libreria

In attesa dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca abbiamo scelto sei libri che ripercorrono la Storia americana tra eccessi e successi ...

Fiorentina, Prandelli post Napoli: “Chiediamo scusa. Se non metti agonismo e determinazione…”

FIORENTINA PRANDELLI - Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina ha commentato ai microfoni Sky Sport la pesante sconfitta contro il Napoli. Le sue ...

In attesa dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca abbiamo scelto sei libri che ripercorrono la Storia americana tra eccessi e successi ...FIORENTINA PRANDELLI - Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina ha commentato ai microfoni Sky Sport la pesante sconfitta contro il Napoli. Le sue ...