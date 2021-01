Dentro i laboratori del vaccino italiano ReiThera | «In estate saremo pronti | faremo 100 milioni di dosi all’anno» – Il video

(Di domenica 17 gennaio 2021) Una delle armi contro Covid-19 potrebbe essere anche italiana e tra le mura deidi, la biotech di Castel Romano, in provincia di Roma, si lavora nella speranza di provare, entro l’del 2021, ad avere a disposizione unsicuro ed efficace contro il virus. Quello che ora la comunità di esperti attende più di tutto è la pubblicazione ufficiale dello studio scientifico che confermi i dati annunciati in conferenza stampa dall’Ospedale Spallanzani di Roma, dove si è svolto parte del primo trial clinico di GRAd-COV2. Assenza di effetti collaterali gravi e robusta risposta immunitaria sono i due elementi fondamentali che sarebbero stati raccolti nella prima analisi interim dello studio di fase 1, dopo la somministrazione delai primi 45 volontari, tra i 18 e i ...

