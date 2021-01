“Delta” nuovo album della Compagnia Musicale Brema (Di domenica 17 gennaio 2021) Online su tutte le piattaforme digitali “Delta”, il nuovo album della band piemontese Compagnia Musicale Brema La Tortonia Records, etichetta Italiana indipendente, annuncia l’uscita dell’EP “Delta” della band Piemontese “Compagnia Musicale Brema”. Il Lavoro è disponibile su tutti i principali Stores e servizi di streaming. Il progetto è un breve concept album inerente al blues,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Online su tutte le piattaforme digitali “”, ilband piemonteseLa Tortonia Records, etichetta Italiana indipendente, annuncia l’uscita dell’EP “band Piemontese “”. Il Lavoro è disponibile su tutti i principali Stores e servizi di streaming. Il progetto è un breve conceptinerente al blues,… L'articolo Corriere Nazionale.

wwwmantovatv : Il Blue Bayou di Elena Federici Viadana, 09/01/2021 - dur: 4:25 La songwriter viadanese Elena Federici presenta il… - CineFacts_ : Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio protagonisti del nuovo film del regista de Il più grande sogno! ?? Cosa ne pens… - Anna67710262 : RT @Tapiano77: Voglio fare un in bocca al lupo a @AleBorghi_ per 'Delta' il nuovo film che sta girando. Speriamo di andarlo a vedere presto… - Tapiano77 : Voglio fare un in bocca al lupo a @AleBorghi_ per 'Delta' il nuovo film che sta girando. Speriamo di andarlo a vedere presto al cinema??? - vannisantin : Nuovo film di Vannucci con Alessandro Borghi protagonista si girerà nel Delta del Po. Non ha mai avuto così grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Delta nuovo “Delta” nuovo album della Compagnia Musicale Brema Corriere Nazionale “Delta” nuovo album della Compagnia Musicale Brema

La Tortonia Records, etichetta Italiana indipendente, annuncia l’uscita dell’EP “DELTA” della band Piemontese “Compagnia musicale Brema”. Il Lavoro è disponibile su tutti i principali Stores e servizi ...

Scoperte le orme di grandi rettili preistorici simili a coccodrilli

Le orme dei rettili preistorici sono eccezionalmente preservate e con una morfologia talmente peculiare da definire una nuova icnospecie.

La Tortonia Records, etichetta Italiana indipendente, annuncia l’uscita dell’EP “DELTA” della band Piemontese “Compagnia musicale Brema”. Il Lavoro è disponibile su tutti i principali Stores e servizi ...Le orme dei rettili preistorici sono eccezionalmente preservate e con una morfologia talmente peculiare da definire una nuova icnospecie.