Del Piero lo ha rivelato: «È una cosa che non mi sarei aspettato» (Di domenica 17 gennaio 2021) Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, ha rilasciato un’intervista in vista della partita con l’Inter. Le sue parole Intervistato da La Stampa, Alessandro Del Piero ha parlato così in vista di Inter-Juve. Le sue parole. INTER JUVE – «In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 PIRLO – «Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto». COME FINIRA’ – «Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Alessandro Del, ex capitano della Juve, ha rilasciato un’intervista in vista della partita con l’Inter. Le sue parole Intervistato da La Stampa, Alessandro Delha parlato così in vista di Inter-Juve. Le sue parole. INTER JUVE – «In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 PIRLO – «Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto». COME FINIRA’ – «Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro». Leggi su Calcionews24.com

