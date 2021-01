Del Piero è sicuro: “Inter-Juventus? Se vincono i nerazzurri può essere pesante per la Serie A…” (Di domenica 17 gennaio 2021) Interessante Intervista rilasciata da Alessandro Del Piero a La Stampa. Tema caldo il derby d'Italia tra Inter e Juventus che andrà in scena questa sera a San Siro per la 18^ giornata di Serie A. L'ex 10 della Vecchia Signora ha commentato le vicende delle due formazioni dando la sua opinione sull'importanza della gara in questo momento del campionato. "In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare", ha detto Pinturicchio.Poi parlando di Andrea Pirlo e del suo ruolo di allenatore: "Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto". Infine un pronostico sulla gara tra nerazzurri e bianconeri: ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021)essantevista rilasciata da Alessandro Dela La Stampa. Tema caldo il derby d'Italia trache andrà in scena questa sera a San Siro per la 18^ giornata diA. L'ex 10 della Vecchia Signora ha commentato le vicende delle due formazioni dando la sua opinione sull'importanza della gara in questo momento del campionato. "In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare", ha detto Pinturicchio.Poi parlando di Andrea Pirlo e del suo ruolo di allenatore: "Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto". Infine un pronostico sulla gara trae bianconeri: ...

