De Zerbi: "Punto importante, abbiamo giocato contro la sfortuna e su un campo indecente"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato il pareggio ottenuto al 95? in casa con il Parma nel derby emiliano, su un rigore ingenuo concesso dai ducali. Queste le parole di De Zerbi: "Per noi è un Punto importante, è bello quando una squadra gioca e va contro tutti, contro l'avversario e contro la sfortuna. Perché ci hanno annullato un gol, abbiamo preso un incrocio e subito una rete un po' strana. abbiamo giocato contro il campo, perché il nostro Sassuolo non può giocare in un campo di questo tipo e siamo andati contro anche alla condizione atletica di tanti giocatori che non stanno bene"

