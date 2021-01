De Zerbi: “Il campo è in pessime condizione”. Scatta l’allarme per la Supercoppa di mercoledì! (Di domenica 17 gennaio 2021) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato la situazione del terreno di gioco del Mapei Stadium L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 17 gennaio 2021) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De, ha commentato la situazione del terreno di gioco del Mapei Stadium L’allenatore del Sassuolo, Roberto De, ha commentato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA - SUPERCOPPA JUVENTUS-NAPOLI? L'ALLENATORE LANCIA UN CLAMOROSO ALLARME ? APRI E LEGGI ??… - infoitsport : De Zerbi lancia l'allarme: 'Non si può giocare su un campo così'. Mercoledì al Mapei la Supercoppa Juve-Napoli - sportli26181512 : De Zerbi lancia l'allarme: 'Non si può giocare su un campo così'. Mercoledì al Mapei la Supercoppa Juve-Napoli: Int… - Noovyis : (De Zerbi: “Punto importante, abbiamo giocato contro la sfortuna e su un campo indecente”) Playhitmusic - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: De Zerbi contro il terreno di gioco del Mapei: 'Il Sassuolo non può giocare su un campo così' -