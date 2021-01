Damiano | ' Renzi se ne frega del bene del paese | non torniamo con lui'

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sembra non esserci un margine per ricucire lo strappo tra Italia Viva e governo, se anche gli ex alleati dicercano di tenerlo più lontano possibile da un ipotetico ritorno nell'esecutivo. ...

ros_raff : RT @matteotti_g: 'Meglio 'responsabili' che 'inaffidabili' e 'distruttori'. Non avrei mai pensato di arrivare a poter dire tanto. Ma #Renzi… - matteotti_g : 'Meglio 'responsabili' che 'inaffidabili' e 'distruttori'. Non avrei mai pensato di arrivare a poter dire tanto. Ma… - ClemensDaniela : RT @globalistIT: - mimanda_picone : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Renzi

Globalist.it

Sembra non esserci un margine per ricucire lo strappo tra Italia Viva e governo, se anche gli ex alleati di Renzi cercano di tenerlo più lontano possibile da un ipotetico ritorno nell’esecutivo.L'ex deputato Pd e ministro del lavoro: "Non cadiamo nella trappola, anche se Renzi cerca di fare marcia indietro dichiarando di non avere mai voluto mettere un veto a Conte" ...