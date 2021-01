Dall' Isis alla Bosnia | le battaglie di un volontario padovano

Leggi su agi

(Di domenica 17 gennaio 2021) (AGI) - "Nel momento in cui puoi fare qualcosa e non lo fai sei complice. Come si fa a guardare da un'altra parte? Che si tratti di un terremoto, di una catastrofe umanitaria o di persecuzioni politiche sei davanti ad un nemico da combattere con strumenti e armi proporzionali: tempo, soldi o la propria stessa vita". Sembra una frase retorica eppure per chi per sette mesi ha combattuto controcome foreign fighter al fianco delle milizia Ypg durante l'assedio di Raqqa ha tutt'altro significato. Di nuovo in partenza Claudio Locatelli, 33 anni,, giornalista, attivista lo dice chiaramente: "Una volta che fai parte dello Ypg (in curdo 'Unità di protezione del popolo', ndr) lo sei per tutta la vita e proteggere un popolo, qualunque popolo, significa intervenire in prima persona consapevoli che le cose cambiano solo quando si agisce". L'AGI lo ...