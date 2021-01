Dal respiratore alla rinascita Il racconto di un giovane malato di covid  

Leggi su agi

(Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - La maschera facciale deve aderire bene al volto per non disperdere il getto d'aria, altrimenti scatta un suono metallico e ilartificiale non fa più il suo dovere. Se il covid diventa aggressivo, nei primi periodi di ospedalizzazione questo macchinario può farti compagnia anche diciotto ore al giorno. Una lotta in cui dormi poco o nulla: le luci del reparto, il passaggio degli infermieri, le attività dei compagni di stanza, le preoccupazioni finiscono per assorbire le poche ore libere, prima che il volto torni nuovamente imprigionato e il getto d'aria ricominci il suo ciclo. La Niv, abbreviazione in gergo sanitario della "ventilazione meccanica non invasiva", in ospedale è tra gli ultimi step prima della terapia intensiva. S'interrompe solo per i pasti o i controlli medici: i bordi gommati della maschera ti lasciano profondi solchi sulla faccia. Chi ...