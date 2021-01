Dal lockdown rafforzato al coprifuoco alle 18 (ma con scuole aperte): dalla Francia alla Germania, ecco le restrizioni negli Stati europei (Di domenica 17 gennaio 2021) La variante inglese del virus fa paura e scombina anche i piani dei governi europei che pensavano a un graduale allentamento delle restrizioni dopo le vacanze natalizie. Il timore di una nuova ondata che metta in ginocchio le strutture sanitarie è ormai diffusa in tutto il continente, anche a causa di numeri di vittime e contagi che fanno registrare continuamente nuovi record. Tra chi ha optato per un nuovo lockdown, chi pensa di estenderlo in versione rafforzata fino a marzo e chi, invece, alle restrizioni fa seguire la riapertura delle scuole, ecco come si sono mossi i principali Paesi europei. Germania – Tra gli Stati più in difficoltà nel corso dell’inverno c’è sicuramente la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) La variante inglese del virus fa paura e scombina anche i piani dei governiche pensavano a un gradualentamento delledopo le vacanze natalizie. Il timore di una nuova ondata che metta in ginocchio le strutture sanitarie è ormai diffusa in tutto il continente, anche a causa di numeri di vittime e contagi che fanno registrare continuamente nuovi record. Tra chi ha optato per un nuovo, chi pensa di estenderlo in versione rafforzata fino a marzo e chi, invece,fa seguire la riapertura dellecome si sono mossi i principali Paesi– Tra glipiù in difficoltà nel corso dell’inverno c’è sicuramente la ...

