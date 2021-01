Da Zingaretti appello “a liberali, europeisti, democratici” in Aula. Boccia: “I parlamentari di Iv votino con il Pd, sono stati eletti con noi” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ultimo appello del Partito democratico a “liberali, europeisti e democratici” è stato fatto davanti alla direzione Pd. Il segretario Nicola Zingaretti si è rivolto ai suoi ribadendo “il dovere” di andare in Aula a chiedere la fiducia in un momento così drammatico per il Paese. Alla vigilia delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi a Montecitorio, la maggioranza cerca la pattuglia di “costruttori” che possa dare stabilità all’esecutivo e che al momento continua a non avere i numeri sufficienti. “Noi facciamo un appello alla luce del sole”, ha detto il leader, “e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l’Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ultimodel Partito democratico a “” è stato fatto davanti alla direzione Pd. Il segretario Nicolasi è rivolto ai suoi ribadendo “il dovere” di andare ina chiedere la fiducia in un momento così drammatico per il Paese. Alla vigilia delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi a Montecitorio, la maggioranza cerca la pattuglia di “costruttori” che possa dare stabilità all’esecutivo e che al momento continua a non avere i numeri sufficienti. “Noi facciamo unalla luce del sole”, ha detto il leader, “e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l’Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro”. ...

Agenzia_Ansa : #Governo, @nzingaretti alla direzione del #Pd: 'Crisi sconcertante'. Quindi l'appello: 'Esistono sensibilità democr… - repubblica : Crisi di governo, Zingaretti lancia un appello ai costruttori: 'Uniamoci per salvare l'Italia' - petergomezblog : Crisi, la diretta – Oggi Renzi decide, Zingaretti: “Si riprenda il dialogo, il patto è possibile”. Grillo: “Appello… - barbero_1979 : RT @Piu_Europa: Appello lanciato oggi da Zingaretti a liberali, democratici ed europeisti non ci lascia indifferenti. Siamo pronti a discut… - MeetLM : RT @Piu_Europa: Appello lanciato oggi da Zingaretti a liberali, democratici ed europeisti non ci lascia indifferenti. Siamo pronti a discut… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti appello Da Zingaretti appello “a liberali, europeisti, democratici”: “Abbiamo il dovere di… Il Fatto Quotidiano Zingaretti “In Parlamento appello a responsabilità, chiederemo fiducia”

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo farà un appello alla responsabilità in Parlamento “alla luce del sole” e chiederà la fiducia. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti durante la direzione del ...

L'appello di Zingaretti. Di Maio: sostegno al premier

POLITICA_ Renzi noi decisivi. M5S e Pd: irresponsabile. L'Udc non cambia campo News. Vigilia del primo dibattito parlamentare sulla crisi politica, dopo l'uscita dal governo Conte ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo farà un appello alla responsabilità in Parlamento “alla luce del sole” e chiederà la fiducia. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti durante la direzione del ...POLITICA_ Renzi noi decisivi. M5S e Pd: irresponsabile. L'Udc non cambia campo News. Vigilia del primo dibattito parlamentare sulla crisi politica, dopo l'uscita dal governo Conte ...