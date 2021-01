Da domani nuova regola Facebook, non autorizzo di usare le mie foto: bufala 2021 alla riscossa (Di domenica 17 gennaio 2021) Da domani nuova regola Facebook, per la quale non autorizzo il social network ad utilizzare le mie foto. Queste, infatti, potrebbero essere utilizzate anche in cause legali e, di conseguenza, dobbiamo intervenire immediatamente per evitare qualsiasi tipo di problema. Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto le prime segnalazioni riguardanti il ritorno della bufala e della nota catena che si prende gioco di milioni di italiani, al punto che attorno alle 9 del mattino di una tranquilla domenica vi abbiamo riportato sulla nostra pagina Facebook un vecchio post sull’argomento. Da domani nessuna nuova regola Facebook: non autorizzo un bel niente Come al solito, il messaggio in ... Leggi su bufale (Di domenica 17 gennaio 2021) Da, per la quale nonil social network ad utilizzare le mie. Queste, infatti, potrebbero essere utilizzate anche in cause legali e, di conseguenza, dobbiamo intervenire immediatamente per evitare qualsiasi tipo di problema. Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto le prime segnalazioni riguardanti il ritorno dellae della nota catena che si prende gioco di milioni di italiani, al punto che attorno alle 9 del mattino di una tranquilla domenica vi abbiamo riportato sulla nostra paginaun vecchio post sull’argomento. Danessuna: nonun bel niente Come al solito, il messaggio in ...

