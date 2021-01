Cts: sì alla riapertura delle scuole superiori in presenza. 'Chi non lo fa se ne assume responsabilità' (Di domenica 17 gennaio 2021) Domani di nuovo in classe ma solo nelle Regioni gialle e arancioni. Istituti chiusi in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) Domani di nuovo in classe ma solo nelle Regioni gialle e arancioni. Istituti chiusi in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia

Ultime Notizie dalla rete : Cts alla Il Cts ha dato via libera al ritorno a scuola in presenza AGI - Agenzia Italia Scuola, Cts: “Vanno riaperte in presenza al 50 per cento”. Domani discussione in aula della Camera

E' il parere degli esperti del Cts, convocato d'urgenza dal ministro Speranza per valutare un eventuale rinvio. Le scuole vanno dunque riaperte,secondo il Cts, e se qualche presidente di Regione ...

Azzolina soddisfatta: "La riapertura delle scuole superiori atto di responsabilità verso i ragazzi"

Esprime grande soddisfazione per la decisione del Cts la ministra dell’istruzione Azzolina. "Il rientro in classe è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani", scrive su Facebook.

