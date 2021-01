Cts: “Sì alla riapertura delle scuole. Chi le tiene chiuse si assume la responsabilità” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere positivo alla riapertura delle scuole superiori, nonostante alcuni governatori di regione siano contrari. Il Cts invita chi è contrario ad assumersi le proprie responsabilità. Domani la riapertura delle scuole superiori Il Dpcm prevede il ritorno nelle classi superiori da domani per le zone gialle e arancioni, con una presenza fino al 75%. Il rientro è previsto attualmente nel Lazio, Piemonte (al 50%), Molise ed Emilia Romagna. Quest’ultima regione è stata costretta alla riapertura dopo una sentenza del Tar. Sono invece quattro le regioni che hanno optato per riaprire lunedì 25 gennaio, ossia Umbria, Campania (in queste due regioni domani saranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere positivosuperiori, nonostante alcuni governatori di regione siano contrari. Il Cts invita chi è contrario adrsi le proprie. Domani lasuperiori Il Dpcm prevede il ritorno nelle classi superiori da domani per le zone gialle e arancioni, con una presenza fino al 75%. Il rientro è previsto attualmente nel Lazio, Piemonte (al 50%), Molise ed Emilia Romagna. Quest’ultima regione è stata costrettadopo una sentenza del Tar. Sono invece quattro le regioni che hanno optato per riaprire lunedì 25 gennaio, ossia Umbria, Campania (in queste due regioni domani saranno ...

actarus1070 : Più che altro, difronte alla notizia dei 29 morti in Norvegia tra gli ultraottantenni, i luminari del governo e del… - sono_francesca : Per “motivi legati alla contingenza” posso intendere organizzazione dei #trasporti? Ma sì, diamo un colpo al cerchi… - 539th : Il CTS è favorevole alla riapertura in presenza (50-75%) delle scuole superiori. Se restano chiuse sarà sostanzialm… - Nclosing123 : Il CTS sbologna alle Regioni...Speriamo #Calabria il ns Presidente @ninospirli continui a mantenere la linea dura… - Lady_ofShalott_ : Come fa il CTS ad affermare che le scuole debbano essere riaperte tutte alla presenza quando TUTTI gli studi scient… -