Cts: nessun rinvio, scuola può tornare in presenza (Di domenica 17 gennaio 2021) E il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico, che si sono riuniti d'urgenza questa mattina, dopo la richiesta del governo di un'indicazione sul ritorno in classe degli studenti delle ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) E il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico, che si sono riuniti d'urgenza questa mattina, dopo la richiesta del governo di un'indicazione sul ritorno in classe degli studenti delle ...

TgLa7 : #Cts, nessun rinvio, #scuola puo' tornare in presenza. Esperti, chi chiude se ne assume responsabilita' - MArturoColognoM : RT @Miti_Vigliero: #mah Scuola: Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza Esperti: chi chiude se ne assume le responsabilità ht… - gaetano_6 : RT @TgLa7: #Cts, nessun rinvio, #scuola puo' tornare in presenza. Esperti, chi chiude se ne assume responsabilita' - BencivengaPierf : RT @TgLa7: #Cts, nessun rinvio, #scuola puo' tornare in presenza. Esperti, chi chiude se ne assume responsabilita' - Debbie28366749 : RT @Debbie28366749: Adesso #Zaia @LanzarinManuela ha qualcosa da dire? Scuola: Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza - Cron… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts nessun Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza - Ultima Ora Agenzia ANSA CTS, NESSUN RINVIO, SCUOLA PUÒ TORNARE IN PRESENZA

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo, secondo quanto si apprende, il parere degli ...

Scuola, il Cts: “Nessun rinvio, si può tornare in presenza”

“Nessun rinvio, si può tornare in presenza fino al 75% ... “se ne assume la responsabilità”. Scuola, il parere del Cts Il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe convocato i tecnici proprio per ...

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo, secondo quanto si apprende, il parere degli ...“Nessun rinvio, si può tornare in presenza fino al 75% ... “se ne assume la responsabilità”. Scuola, il parere del Cts Il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe convocato i tecnici proprio per ...