Crisi di governo, Renzi sfida l'esecutivo: «Non avrà la maggioranza in Aula» – Il video (Di domenica 17 gennaio 2021) Più di che di una questione di personalismi, il segretario di Italia Viva assicura che la Crisi aperta con il ritiro dei suoi ministri è una Crisi politica. Insomma, Matteo Renzi , ospite di Mezz'ora in più su Rai 3, dichiara di non avere alcun problema personale con Giuseppe Conte: «Non mi sta antipatico. Ho un problema con il futuro di questo Paese che non deve andare a carte 48 e dei miei figli». January 17, 2021 Ma, mentre ci si avvicina al voto di fiducia alla Camera, previsto per lunedì 17 gennaio, e poi al Senato, il giorno dopo, Renzi non fa mancare frecciatine al premier. «Non ho niente contro Conte, ma se per sei mesi provi a dire "guardate qua rischiamo l'osso del collo" e non ti danno ascolto ci sono due alternativa: la prima è far finta di niente ma io non sarà mai corresponsabile del più grande ...

