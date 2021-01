Crisi di governo: Renzi occupa le tv prima della fiducia tra strategie e fantasie (Di lunedì 18 gennaio 2021) La guerra di Matteo Renzi contro il governo Conte bis continua, dopo le burrascose dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e di Ivan Scalfarotto. Il leader di Italia Viva si presenta nel pomeriggio a Mezz’ora in +, da Lucia Annunziata, e la sera fa la doppietta a Non è l’Arena da Massimo Giletti. La Crisi di governo si è trascinata in questi 2 giorni con una delle parti, quella governativa, blindata, mentre Renzi ha parlato ai quattro venti delle sue intenzioni, delle sue motivazioni, con accenni sotterranei e cambi di strategia. Se la tattica del senatore funzionerà o meno lo si vedrà martedì al Senato, quando si arriverà a una conta che sarà sicuramente sul filo. Matteo Renzi gioca alla Crisi in tv I toni sono stati alzati da Matteo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) La guerra di Matteocontro ilConte bis continua, dopo le burrascose dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e di Ivan Scalfarotto. Il leader di Italia Viva si presenta nel pomeriggio a Mezz’ora in +, da Lucia Annunziata, e la sera fa la doppietta a Non è l’Arena da Massimo Giletti. Ladisi è trascinata in questi 2 giorni con una delle parti, quella governativa, blindata, mentreha parlato ai quattro venti delle sue intenzioni, delle sue motivazioni, con accenni sotterranei e cambi di strategia. Se la tattica del senatore funzionerà o meno lo si vedrà martedì al Senato, quando si arriverà a una conta che sarà sicuramente sul filo. Matteogioca allain tv I toni sono stati alzati da Matteo ...

