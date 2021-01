Crisi di Governo, la deputata campana Rostan lascia Renzi: “Voterò la fiducia a Conte” (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Italia Viva alla Camera perde un altro deputato. Dopo che De Filippo aveva lasciato Italia Viva per tornare al Partito Democratico, ora arriva anche la defezione di Michela Rostan. La deputata campana ‘in forza’ a Liberi e Uguali fino al 18/02/20, poi approdata ad Italia Viva, lascia anch’ella il partito di Matteo Renzi per aderire al gruppo del Pd. “Ho deciso di votare la fiducia al Governo Conte- scrive la Rostan -. Lo faccio perché tra la critica al Governo e la Crisi di Governo c’è una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa. Era giusto – come fatto – incalzare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Italia Viva alla Camera perde un altro deputato. Dopo che De Filippo avevato Italia Viva per tornare al Partito Democratico, ora arriva anche la defezione di Michela. La‘in forza’ a Liberi e Uguali fino al 18/02/20, poi approdata ad Italia Viva,anch’ella il partito di Matteoper aderire al gruppo del Pd. “Ho deciso di votare laal- scrive la-. Lo faccio perché tra la critica ale ladic’è una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa. Era giusto – come fatto – incalzare ...

