Crisi di governo, ecco la truppa Italia-Maie23 pronta a sostenere il premier: dagli ex grillini espulsi agli eletti all'estero (Di domenica 17 gennaio 2021) Da bacino in cui confluivano i transfughi espulsi dai partiti maggiori a salvagente del governo Conte, con la targhetta non più di Responsabili (di scilipotiana memoria) ma di Costruttori. La... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 gennaio 2021) Da bacino in cui confluivano i transfughidai partiti maggiori a salvagente delConte, con la targhetta non più di Responsabili (di scilipotiana memoria) ma di Costruttori. La...

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - raffo1900 : RT @ErmannoKilgore: Crisi, M5s chiude a Renzi anche se mancassero i numeri: 'Governo tecnico? Non con noi'. E ai responsabili: 'Ora o mai p… - Riccard10192775 : RT @Forchielli: Il governo #Conte-#Zingaretti-#Casalino detiene un record mondiale nella classifica della combinata Crollo del #Pil - Morti… -