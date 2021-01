Crisi di governo, direzione del Pd alla vigilia del voto in Aula. Bettini: “No a tavolo con Renzi, inaffidabile. Conte premier dà fastidio a tanti” (Di domenica 17 gennaio 2021) Lo spazio di un confronto concreto e sereno con Italia Viva “era grande” ma Matteo Renzi “ha voluto staccare la spina, spingendo l’Italia in una Crisi al buio“. Goffredo Bettini ribadisce le ragioni di una linea netta anche alla vigilia di una conta in Aula che potrebbe riservare problemi. L’esponente del Pd, braccio destro di Nicola Zingaretti, torna a utilizzare le stesse parole pronunciate dal segretario, spiegando al Corriere della Sera “l’inaffidabilità di Renzi”. Se il Movimento 5 stelle ha chiuso la porta a un eventuale ritorno dei Renziani, il Partito democratico torna a riunirsi oggi nella direzione programmata in mattinata, alla vigilia della prima conta in Aula per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Lo spazio di un confronto concreto e sereno con Italia Viva “era grande” ma Matteo“ha voluto staccare la spina, spingendo l’Italia in unaal buio“. Goffredoribadisce le ragioni di una linea netta anchedi una conta inche potrebbe riservare problemi. L’esponente del Pd, braccio destro di Nicola Zingaretti, torna a utilizzare le stesse parole pronunciate dal segretario, spiegando al Corriere della Sera “l’inaffidabilità di”. Se il Movimento 5 stelle ha chiuso la porta a un eventuale ritorno deiani, il Partito democratico torna a riunirsi oggi nellaprogrammata in mattinata,della prima conta inper il ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, l offerta del centrodestra: elezioni non per forza, possibile esecutivo con noi Il Messaggero Governo: Zingaretti, 'tantissimi incoraggiamenti per nostra azione'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Stiamo ricevendo tantissimi messaggi di incoraggiamento per la nostra azione" nella crisi di governo. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

Crisi governo, panico M5S: “I numeri non ci sono”

Quanto basta per far scatenare il panico nelle chat grilline, che in un primo momento avevano benedetto l’operazione ‘costruttori’ pur di dare il benservito a Matteo Renzi e a Italia Viva. E deve far ...

