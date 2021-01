Crisi di governo, Conte è in affanno: urge trovare almeno 158 voti in Senato o sono guai (Di domenica 17 gennaio 2021) Come è noto, domani alla Camera, e martedì al Senato, il premier Conte Conte è atteso da un inizio di settimana a dir poco ‘terribile’. E se domani sarà dura, peggio il giorno dopo in Senato, dove al capo della maggioranza occorrono assolutamente 158 voti per poter affermare che in questo esecutivo si può fare a meno di Italia Viva. La speranza, e su questo il Pd sta lavorando da diversi giorni, è che si crei una spaccatura all’interno de partito di Matteo Renzi, magari anche con un conseguente esodo verso il Nazareno! Un’ipotesi suggestiva, che deve tra l’altro poter contare anche su una compartecipazione di Forza Italia, che potrebbe ‘aiutare’ qualora al voto mancasse qualche suo Senatore… Anche perché, allo stato dei fatti, andare alle urne non farebbe comodo a nessuno. ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 gennaio 2021) Come è noto, domani alla Camera, e martedì al, il premierè atteso da un inizio di settimana a dir poco ‘terribile’. E se domani sarà dura, peggio il giorno dopo in, dove al capo della maggioranza occorrono assolutamente 158per poter affermare che in questo esecutivo si può fare a meno di Italia Viva. La speranza, e su questo il Pd sta lavorando da diversi giorni, è che si crei una spaccatura all’interno de partito di Matteo Renzi, magari anche con un conseguente esodo verso il Nazareno! Un’ipotesi suggestiva, che deve tra l’altro poter contare anche su una compartecipazione di Forza Italia, che potrebbe ‘aiutare’ qualora al voto mancasse qualche suore… Anche perché, allo stato dei fatti, andare alle urne non farebbe comodo a nessuno. ...

