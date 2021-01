Crisi di governo, Conte al contrattacco: “O me o le elezioni anticipate” (Di domenica 17 gennaio 2021) Crisi di governo news. E’ stata un’altra giornata di silenzi e trattative quella di oggi, domenica 17 gennaio 2021. Giuseppe Conte ha ancora 48 ore prima di presentarsi al Senato per la “conta” che potrebbe segnare la fine del suo secondo governo. Ma non è ancora detta l’ultima parola. “O noi e le elezioni anticipate”, queste sarebbero state le parole pronunciate oggi dal premier, determinato a trovare una soluzione per far proseguire l’esecutivo giallorosso. IL RETROSCENA Cosa succede dopo il “no” dell’Udc: Conte si dimette? “Panico” tra i 5 Stelle Crisi di governo news: il tempo stringe, la strada dei “responsabili” non è del tutto tramontata “Visto che il tempo stringe e i voti sembrano mancare, una certa preoccupazione sembra ... Leggi su urbanpost (Di domenica 17 gennaio 2021)dinews. E’ stata un’altra giornata di silenzi e trattative quella di oggi, domenica 17 gennaio 2021. Giuseppeha ancora 48 ore prima di presentarsi al Senato per la “conta” che potrebbe segnare la fine del suo secondo. Ma non è ancora detta l’ultima parola. “O noi e le”, queste sarebbero state le parole pronunciate oggi dal premier, determinato a trovare una soluzione per far proseguire l’esecutivo giallorosso. IL RETROSCENA Cosa succede dopo il “no” dell’Udc:si dimette? “Panico” tra i 5 Stelledinews: il tempo stringe, la strada dei “responsabili” non è del tutto tramontata “Visto che il tempo stringe e i voti sembrano mancare, una certa preoccupazione sembra ...

