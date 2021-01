Covid, variante brasiliana più pericolosa: preoccupazione per l'efficacia dei vaccini (Di domenica 17 gennaio 2021) Fino a pochi giorni fa in Brasile non si parlava nemmeno di questa variante del Covid-19. Poi, in pochissimo tempo, un'esplosione di notizie, che ha immediatamente allarmato il Paese sudamericano e ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Fino a pochi giorni fa in Brasile non si parlava nemmeno di questadel-19. Poi, in pochissimo tempo, un'esplosione di notizie, che ha immediatamente allarmato il Paese sudamericano e ...

petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - Tg3web : Tra i paesi in crisi profonda per il Covid 19 c'è di nuovo il Brasile, dove si sta facendo strada una variante molt… - TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - lellinara : RT @GuidoCrosetto: Leggo che la “variante inglese” è passata dal 4% al 75% dei nuovi casi di Covid in una settimana, in UK. E sarebbe 20 vo… - EmiSilver1 : RT @GuidoCrosetto: Leggo che la “variante inglese” è passata dal 4% al 75% dei nuovi casi di Covid in una settimana, in UK. E sarebbe 20 vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Covid, variante brasiliana più pericolosa: preoccupazione per l'efficacia dei vaccini Il Messaggero Coronavirus, Galli: 'Variante brasiliana è bella tosta, non si può andare avanti così'

L'infettivologo del Sacco di Milano ha sottolineato come capisca la stanchezza della gente, ma anche la necessità di una chiusura "importante".

Speranza firma la nuova stretta: da oggi nuove regole. La variante brasiliana ora fa paura, stop ai voli dall'America latina

Ieri ci sono stati 475 morti da Coronavirus e 16.310 i nuovi contagi ... scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante brasiliana. Nel frattempo scegliamo la strada della ...

L'infettivologo del Sacco di Milano ha sottolineato come capisca la stanchezza della gente, ma anche la necessità di una chiusura "importante".Ieri ci sono stati 475 morti da Coronavirus e 16.310 i nuovi contagi ... scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante brasiliana. Nel frattempo scegliamo la strada della ...