Covid, variante brasiliana: ecco perché fa paura. I vaccini?: 'Sono efficaci, ma se necessario si rimoduleranno in breve tempo' (Di domenica 17 gennaio 2021) La brasiliana del sta spaventando tutto il mondo, Italia compresa. Dopo la variante inglese a preoccupare è quella sudamericana che sembrerebbe anche essere più aggressiva di quella europea. Quello ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladel sta spaventando tutto il mondo, Italia compresa. Dopo lainglese a preoccupare è quella sudamericana che sembrerebbe anche essere più aggressiva di quella europea. Quello ...

petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - Tg3web : Tra i paesi in crisi profonda per il Covid 19 c'è di nuovo il Brasile, dove si sta facendo strada una variante molt… - SkyTG24 : Covid, stop ai voli dal Brasile fino al 31 gennaio. Speranza: “La variante va studiata” - RobRe62 : RT @RaiNews: #VarianteInglese #Covid, l'#Austria prolunga il #lockdown al 7 febbraio. Imposto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 nei n… - CTodde : RT @giorgiogilestro: Il Washington Post di oggi ha un articolo (pure bello e lungo) su un cluster di 29 soggetti molto probabilmente positi… -