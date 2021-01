Covid: oggi 12.415 casi e 377 morti. Terapie intensive sotto la soglia di allarme (Di domenica 17 gennaio 2021) In calo il numero dei nuovi contagi: sono 12,415, rispetto agli oltre 16mila di ieri. Anche il numero dei decessi è diminuito rispetto a ieri: sono stati 377, quasi un centinaio in meno. Sono 211.778 ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) In calo il numero dei nuovi contagi: sono 12,415, rispetto agli oltre 16mila di ieri. Anche il numero dei decessi è diminuito rispetto a ieri: sono stati 377, quasi un centinaio in meno. Sono 211.778 ...

