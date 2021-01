Covid, meglio rispetto a ieri: 12.415 nuovi contagi e 377 decessi. A Roma 500 nuovi casi (Di domenica 17 gennaio 2021) Onestamente non sappiamo perché ma, già da qualche giorno (approfondimenti a parte, consultabili sui siti dedicati), il report del ministero della Salute ha iniziato a dare il numero complessivo che comprende sia i tamponi molecolari, che quelli antigenici. Così, da ieri, ne sono stati effettuati nel Paese 211.078 tamponi, dai quai sono emersi 12.415 nuovi contagi. Un rapporto che fissa così l’attuale tasso di positività al 5,8%. La Lombardia è ancora la regione maggiormente colpita dai nuovi casi (1603), seguono poi la Sicilia (1439), l’Emilia-Romagna (1437), il Veneto (1369), ed il Lazio (1243). C’è da dire che questa ultima regione è però quella che segna il maggior numero di persone positive: oltre 77mila. Calano finalmente le vittime, -377 da ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 gennaio 2021) Onestamente non sappiamo perché ma, già da qualche giorno (approfondimenti a parte, consultabili sui siti dedicati), il report del ministero della Salute ha iniziato a dare il numero complessivo che comprende sia i tamponi molecolari, che quelli antigenici. Così, da, ne sono stati effettuati nel Paese 211.078 tamponi, dai quai sono emersi 12.415. Un rapporto che fissa così l’attuale tasso di positività al 5,8%. La Lombardia è ancora la regione maggiormente colpita dai(1603), seguono poi la Sicilia (1439), l’Emilia-gna (1437), il Veneto (1369), ed il Lazio (1243). C’è da dire che questa ultima regione è però quella che segna il maggior numero di persone positive: oltre 77mila. Calano finalmente le vittime, -377 da ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid meglio Covid, Arcuri: "Meglio stesso vaccino per prima dose e richiamo" TGCOM Coronavirus, i dati – 12.415 casi e 377 morti. Contagi in calo rispetto a una settimana fa

Sono 12.415 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte dell’analisi di 211.778 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al ...

